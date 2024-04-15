وجهت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، تحذيرات عاجلة للحكم الدولي إبراهيم نور الدين، حكم مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك.

تضمنت التحذيرات، «عدم الحديث في وسائل الإعلام عقب انتهاء المباراة عن أي قرارات اُتخذت، حال وجود اعتراض من أي من الناديين».

تحذير عاجل من لجنة الحكام لـ إبراهيم نور الدين قبل قمة الأهلي والزمالك

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام، في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»، أن بيريرا تواصل مع إبراهيم نور الدين، وأكد عليه «عدم الظهور إعلاميًا عقب المباراة والحديث عن أي قرارات تحكيمية خلال المباراة، أو التعليق عن أي شيء يخص وجود اعتراضات قبل المباراة على تعيينه».

حكام مباراة الأهلي والزمالك

وأعلن اتحاد الكرة، تعيين إبراهيم نور الدين حكما للساحة في مباراة الأهلي والزمالك، ويعاونه كل من:

حكم مساعد أول: سامي هلهل.

حكم مساعد ثانٍ: هاني عبد الفتاح.

حكم رابع: أحمد الغندور.

حكم فيديو: محمد عادل.

مساعد حكم فيديو: عاطف حسين.

مساعد حكم فيديو 2: محمود أبو الرجال.