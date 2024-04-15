آخر تعليمات كولر للاعبي الأهلي قبل القمة.. «تحذير خاص من نجم الزمالك»

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على توجيه تعليمات وتحذيرات عاجلة للاعبيه قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الزمالك، والمقررة في السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

وعلم «الوطن سبورت»، أن المدرب السويسري، حرص على توجيه بعض التعليمات والتحذيرات العاجلة للاعبيه، قبل التوجه إلى ملعب مباراة القمة باستاد القاهرة الدولي، وحذرهم من التسرع أو اللعب بثقة زائدة أمام الزمالك، خاصة في بداية اللقاء، تجنبا لارتكاب أي أخطاء من شأنها استقبال الفريق أي هدف مبكر وإرباك الحسابات.

وشدد المدرب السويسري المخضرم خلال حديثه مع لاعبيه، على ضرورة تجنب الحذر من هجمات الفريق الأبيض، خاصة في ظل تميز لاعبو الفريق الخصم، في إجادة الهجمات المرتدة السريعة.

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وطالب «كولر» لاعبيه بضرورة تجنب المشاكل التي عانى منها الفريق مؤخرا، خاصة على مستوى إهدار الفرص، وضرورة ترجمة أكبر عدد من الفرص المتاحة للفريق إلى هداف، من أجل تجنب فقدان المزيد من النقاط في صراع التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وأكد المدرب السويسري للاعبيه على ضرورة غلق مفاتيح لعب الزمالك مع ضرورة تشديد الرقابة اللصيقة المفروضة عليهم، وبالأخص أحمد سيد «زيزو»، نجم وهداف الفريق الأبيض.