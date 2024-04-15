أشرف العشري: مصر تبذل جهودا دبلوماسية لحل الأزمة السودانية

أكّد الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة «الأهرام»، أن الجهد المصري بشأن الأزمة السودانية، ظهر في نداء الرئيس السيسي مع رئيس جنوب السودان سالفا كير، منذ لحظات اندلاع تطورات الأحداث السودانية في 15 أبريل عام 2023، لحل الأزمة.

حل الأزمة السودانية

أضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجهد المصري يستمر بالتعاون مع الأمم المتحدة، إضافة إلى حجم الاتصالات التي قامت بها القيادة المصرية مع كثير من قادة المجتمع الدولي، لتوفير الثقافات الداعمة للسودانيين، وإعطاء الحلول السياسية، باعتبار أن مصر منذ اللحظة الأولى هي الداعمة للقضية.

قمة دول جوار السودان في مصر

أكد أن جوهر الحراك المصري يصب في خانة الدولة الوطنية السودانية، وفقًا لعدة قمم ومؤتمرات أبرزها «قمة دول جوار السودان» في شهر 6 الماضي، التي احتضنتها مصر، تمثل خارطة الطريق لنجاح الأزمة السودانية، لما صدر منه مجموعة مخرجات، وفرت حل سياسي، «يومها حدث إجماع دولي وأوروبي وإفريقي، على امتلاك مخرجات القاهرة، باعتبارها تمثل نبراسا إيجابيًا لحفظ وحدة سلامة الأراضي».