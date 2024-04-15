توقفت 35 يوما.. تفاصيل عودة خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية

تنفذ جميع فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء التسع، اليوم، خطة تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار، بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى 5 عصرًا بعد الانتهاء من المدة التي قررها مجلس الوزراء بوقف تطبيق تخفيف الاحمال وهي الـ«35 يومًا» اعتبارًا من يوم 11 من شهر مارس الماضي المقرر الأول من شهر رمضان وحتى اليوم 15 من شهر أبريل الجاري 2024 تسهيلًا على المواطنين.

استمرار واستقرار إمدادات التغذية الكهربائية لجميع المشتركين

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء تنفيذ شركات التوزيع بالمحافظات، خطة موسعة لضمان استمرار واستقرار إمدادات التغذية الكهربائية لجميع المشتركين خلال شهر رمضان، من خلال تطبيق عمل الورديات في محطات الإنتاج وشركات توزيع الكهرباء، ومراجعة كل جداول الصيانة الدورية لشبكات توزيع الكهرباء، للاستعداد لأي زيادة متوقعة في الأحمال خلال شهر رمضان.

تلقي جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن

وأكّد المصدر لـ«الوطن» أنَّه تمّ تأمين التغذية الكهربائية بتوفير عدد من ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها في حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية، لافتًا إلى أنَّ وزارة الكهرباء والشركات التابعة للقابضة للكهرباء تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121 على مدار اليوم، وأن خدمة تلقي الشكاوى كانت تعمل أثناء وقت الإفطار طوال أيام شهر رمضان، حفاظًا على استقرار التغذية الكهربائية والتلبية السريعة لإصلاح أي عطل طارئ.

طريقة التقدم بشكوى إلى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- يمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- يمكن الاتصال على الهاتف رقم 23421475 «داخلي 154».