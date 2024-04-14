مواعيد تخفيف الأحمال في محافظات وجه قبلي: يبدأ 11 صباحا.. عاجل

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مواعيد قطع الكهرباء في محافظات وجه قبلي، بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم، حيث من المقرر أن يبدأ من غد الاثني تطبيق جدول تخفيف الأحمال مرة أخرى، من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 عصرا، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء في هذا الشان.

مواعيد قطع الكهرباء في محافظات وجه قبلي

تستعرض «الوطن» في الصور التالية، مواعيد قطع الكهرباء في محافظات وجه قبلي لمختلف المناطق التي من المقرر أن تبدأ الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرا، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، أو الدخول عبر «رابط» للاطلاع على كل التفاصيل والمواعيد للقطع:

للشكاوى لشركة الكهرباء:

- التقديم عبر الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء والطاقة المتجددة

- التقدم بشكوى عن طريق البرید ص. ب 73- بانوراما أكتوبر شارع صلاح سالم.

- التقدم بشكوى عبر الايميل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين لشركة الكهرباء complaints@egyptera.org

- التقدم بشكوى من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».