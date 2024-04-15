مدة الانقطاع ساعة أم ساعتين؟.. مواعيد خطة تخفيف الأحمال في جميع المناطق

كشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء، عن المدة المقررة لتخفيف الأحمال وقطع التيار بعد عودة تخفيف الأحمال عقب انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، في القرى والمراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات وهي «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» تبدأ تنفيذ مواعيد تخفيف الأحمال وقطع التيار الجديدة يوميا بدء من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة عصرا، لمدة تترواح بين ساعة إلى ساعتين حسب جدول تخفيف أحمال كل منطقة.

طريقة التقدم بشكوى لشركات توزيع الكهرباء

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى في القطاعات التابعة، كما يلي.

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».