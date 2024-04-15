تقديم خدمات طبية لـ4600 مواطن بمستشفى دسوق العام خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، نجاح مستشفى دسوق العام، بقيادة الدكتور علاء الأحول، مدير المستشفى، في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة لـ4600 مواطن خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

تقديم الخدمات الطبية خلال إجازة العيد

ووفقاً لبيان صادر عن المديرية، استقبل مستشفى دسوق العام خلال أيام عيد الفطر المبارك 3700 مريض بقسم الطوارئ، و105 حالات حوادث سير، و18 حالة تسمم، وإجراء 30 عملية جراحة، كما تم استقبال وحجز 47 مريضا بأقسام الرعاية المركزة، وإجراء أشعة مقطعية لـ190 حالة، وأشعة عادية لـ350 حالة، وأشعة تليفزيونية لـ160 حالة.

خطة مسبقة لمواجهة الطوارئ خلال عيد الفطر

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ مستشفى دسوق العام أعد خطة مسبقة للتعامل والاستعداد خلال فترة عيد الفطر المبارك بعمل غرفة أزمات لمواجهة أي حدث طارئ، وتشكيل فريق الانتشار السريع المكون من أطباء بمختلف التخصصات الحرجة، لمواجهة الأحداث الطارئة داخل وخارج المستشفى في أي منطقة بالمحافظة.

وأوضح «شقوير» أنّ مستشفى دسوق العام دائماً على كامل الاستعداد لاستقبال جميع المرضى في جميع التخصصات، وقريبا ستعمل وحدة القسطرة القلبية لخدمة جميع أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.