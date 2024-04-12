محافظة القاهرة تكشف التوزيع النسبي للمدرسين في المواد الدراسية

كشف تقرير لمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التعليم، ارتفاع عدد المدرسين بالتعليم العام عام 2023/2022 بنسبة 0.9%، ثمّ انخفاضه عام 2024/2023 بنسبة 19.9%، وفيما يتعلق بالتعليم الأزهري بالعاصمة فقد انخفض عدد المدرسين عامي 2022-2023، و2023-2024 بنسبة 10% و12% حسب الترتيب.

توزيع المدرسين

وفيما يتعلق بالتوزيع النسبى للمدرسين طبقًا للتخصصات والمواد الدراسية، أشار التقرير إلى أن التخصصات الأخرى من مدرسي المواد الدراسية، بها أعلى نسبة من المدرسين وبلغ 56.5% مدرس، يليهم مدرسي اللغة العربية بنسبة 19% مدرس، يليهم مدرسي اللغة الانجليزية بنسبة 11.6%، وأقل نسبة من المدرسين مدرسي اللغة الألمانية حيث بلغت نسبتهم 0.8% مدرس، يليهم مدرسي اللغة الفرنسية بنسبة 1.5% ثم مدرسي الرياضيات بنسبة 10.6% وذلك على مستوى المراحل التعليمية من ابتدائي وإعدادي وثانوي عام.

المراحل التعليمية

وفيما يتعلق بنسب العجز في المدرسين في التخصصات المختلفة بالمراحل التعليمية بالقاهرة، أوضح التقرير أن التخصصات الأخرى 58.5% مدرس، اللغة العربية 19% مدرس، اللغة الانجليزية 15.7%، الرياضيات 6.5%، اللغة الألمانية 0.3% مدرس، وذلك من إجمالي العجز في مدرسي التخصصات المختلفة.

وفيما يتعلق بعدد المدرسين ممن تم تدريبهم، أكد التقرير أن إجمالي المدرسين ممن تم تدريبهم بالمرحلة الابتدائية 34542 مدرسًا، المرحلة الإعدادية 15705 مدرسًا، المرحلة الثانوية جرى تدريب 5102 مدرسًا.