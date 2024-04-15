مشاجرة بالأيدي في البرلمان الجورجي بسبب «التمويل الخارجي»

في واقعة صادمة اندلعت مشادات بين العشرات من النواب الجورجيين في البرلمان، بعد أن لكم زعيم المعارضة أحد الوزراء بيده في منتصف خطابه، ما أصاب مشاهدي الجلسة مباشرةً بالرعب، خاصةً وأن قاعة البرلمان شهدت شجارًا عنيفًا بعد ذلك وتحولت الجلسة إلى حالة من الفوضى العارمة، وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

معارض يلكم زعيم الحزب الحاكم خلال حديثه في البرلمان

وأوضحت الصحيفة أن الشجار اندلع اليوم عندما حاول الحزب الحاكم جورجيا تقديم مشروع قانون مثير للجدل بشأن «العملاء الأجانب»، الذي انتقدته الدول الغربية، وأثار احتجاجات في الداخل.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الجورجي، ماموكا مدينارادز زعيم حزب الحلم الجورجي الحاكم، يتحدث ليباغته زعيم المعارضة أليكو إليساشفيلي بقبضته، مما أدى إلى سقوطه، ثم واصل «إلياشفيلي» ضرب خصمه بينما شوهد نواب آخرون وهم يقفزون فوق المقاعد الخشبية للمشاركة في الاشتباك.

وفجأة عمت الفوضى أرجاء القاعة، وقفز المشرعون من جميع أنحاء الغرفة، وألقوا قبضاتهم بينما حاول البعض مساعدة مدينارادزه الذي تعرض للضرب إلى بر الأمان، ولم ينقطع البث إلا عندما كان القتال، يحتدم إلى حد كبير، ثم جرى اصطحاب «إلياشفيلي» إلى خارج البرلمان.

احتجاجات رافضة القانون

وفي سياق متصل، كان مئات المتظاهرين اجتمعوا للاحتجا على مشروع قانون «العميل الأجنبي» فور إعلان حزب الحلم الجورجي هذا الشهر أنه سيعيد تقديم تشريع يلزم المنظمات التي تقبل أموالا من الخارج، بالتسجيل كعملاء أجانب وإلا ستواجه غرامات.