شعبة المخابز: تخفيض أسعار رغيف العيش من 20 إلى 25%

قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنه بعد انخفاض سعر الدولار، فإن أسعار الدقيق الفاخر انخفضت هى الأخرى من 20 ألف جنيه للطن، إلى 16 ألف جنيه.

سعر رغيف العيش

أضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقيدم الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اجتماع غدًا في الـ1 ظهرًا برئاسة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور أصحاب المخابز السياحية ومجموعة المطاحن ومجموعة العمل، لحسم الأمور المتعلقة بسعر رغيف العيش، والاتفاق على تثبيت تكلفة سعر الدقيق.

التخفيض في أسعار رغيف العيش

تابع: «اليوم العيش البلدي المُدعم له وزن 90 جراما وسعر 5 ساغ، بالنسبة لمن يحمل البطاقات التموينية، فأحنا عايزين نطبق وجهة النظر دي، بإني أثبت سعر الدقيق على المطاحن، وأثبت وزن الرغيف مع المخازن السياحية، بحيث أن يكون له سعر موحد على مستوى العام، وده عشان تلتزم به المطاحن، ومحاسبة من يتخلى عن ذلك، ستصل نسبة التخفيض في أسعار رغيف العيش من 20% إلى 25%».