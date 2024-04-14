4 آلاف جنيه تراجعا في طن الدقيق الفاخر.. وانخفاض سعر العيش السياحي بـ20%

قال خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن أسعار الدقيق الفاخر سجل انخفاضا جديدا اليوم، بقيمة 4 آلاف جنيه في سعر الطن، عقب انتهاء عيد الفطر المبارك.

سعر طن الدقيق 5 نجوم 32 ألفا و350 جنيها

وأضاف «فكري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الانخفاضات الكبيرة جاءت في سعر طن الدقيق عالي الجودة، حيث هبط سعر الدقيق 5 نجوم مساء أمس 1000 جنيه، ليسجل سعر الطن منه 32 ألفا و350 جنيها حاليا، تسليم أرض المطحن من منطقة عتاقة بمحافظة السويس.

كما هبط سعر طن دقيق الجولد بمقدار ألف جنيه ليسجل 32 ألفا و100 جنيه تسليم أرض مطحن بمدينة 6 أكتوبر، وهو الدقيق الذي يستخدم للمخبوزات عالية الجودة، حيث ستشهد المخابز انخفاضا بنسبة 20% أثناء العمل بعد عيد الفطر.

تراجع سعر طن الدقيق الشعبي 4 آلاف جنيه

وشهد الدقيق الشعبي هبوطا ملحوظا أيضا، حيث تراجع سعر الطن 4 آلاف جنيه، ليسجل 18 ألفا بدلا من 22 ألف جنيه، مشيرا إلى ان المطاحن بدأت في خفض سعر طن الدقيق خلال الأيام الماضية، وسجلت نسبة التراجع أمس فقط 13%.