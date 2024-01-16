عضو بـ«النواب» ينتقد جودة رغيف العيش المدعم.. ويتهم «التموين» بالتقصير

انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جودة رغيف الخبز المدعم من وزارة التموين، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة 100 طلب إحاطة، والأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير التموين.

وأكد أنه كان دائما يتحرك مع مسئولي وزارة التموين القدامى للتفتيش على المخابز والسلع التموينية بدائرته، ولكن الآن لا يعرف أحد المسؤولين الجديد، وهناك تقصير كبير في التفتيش على المخابز، ومتابعة الأسواق، مطالبا بضخ دماء جديدة تتحمل المسئولية.

واستعرض أكثر من 50 نائبا طلبات الإحاطة المقدمة للوزير، وانتقد النواب وزارة التموين لتقصيرها في التغتيش على المخابز، ومتابعة الأسواق والتجار.

وتساءل عدد من النواب عن سياسة الوزارة، لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة مع قرب شهر رمضان.