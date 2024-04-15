محافظ قنا: 40% انخفاضا في أسعار العيش السياحي

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة 40%، بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر في الأسواق، ما يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطنين.

انخفاض أسعار الخبز السياحي بقنا

وقال الداودي إنه تم التنبيه على أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي، مع تخفيض أسعاره بنسبة 40% «الفينو والسياحي»، موجها مديرية التموين بشن حملات صباحية ومسائية لتفقد الحالة التموينية والمرور على المخابز والتأكد من توافر الخبز بجودة عالية.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مغلقة بدون إذن مسبق، و16 محضر عدم الإعلان أسعار، بالإضافة إلى تحرير محاضر لأصحاب المخابز السياحية المخالفين.

ضبط مخالفات تموينية في مخابز قنا

وتضمنت المخالفات المضبوطة، العمل دون ترخيص وضبط كمية من الدقيق البلدي محظور التداول داخل مخبز سياحي، وضبط 18 جوال دقيق فاخر مجهول المصدر، وضبط 5 أجولة دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وتحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي.