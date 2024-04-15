بعد تراجع الأعلاف.. نقيب الجزارين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم خلال أيام

توقع يوسف البسومي، نقيب الجزارين، انخفاض أسعار اللحوم إلى 350 جنيهًا خلال أيام، بسبب تراجع سعر الأعلاف، موضحًا أن النسبة العادلة لتراجع أسعار اللحوم من 15 لـ 20%.

قال «البسومي» إن الموسمين الرئيسيين في مصر بالنسبة للحوم هما موسم رمضان، الذي يُعرف بالموسم الكبير، وموسم عيد الأضحى، موضحًا أن شهر رمضان المبارك يُستهلك فيه أكبر كمية من اللحوم.

أسعار اللحوم ترتفع في شهر شعبان وأواخر شهر رجب

وأضاف «البسومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، أن أسعار اللحوم عادةً ما ترتفع في شهر شعبان وأواخر رجب، استعدادًا لدخول شهر رمضان، لافتًا إلى أن سعر الصرف مستقر هذه الفترة، كما جرى خفض أسعار العديد من السلع على مستوى الدولة منها السلع الاستهلاكية الغذائية.

وأوضح أنه من ضمن السلع التي شهدت انخفاضًا في الأسعار، الأعلاف التي تراجعت بنحو 30%، على مستوى جميع أنواع الأعلاف.