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دراما المتحدة

التصوف مذهب أم طريقة حياة؟.. أستاذة لغويات توضح

كتب:

محمد عزالدين
08:14 م | الإثنين 15 أبريل 2024
ريم بسيوني

ريم بسيوني

قالت الدكتورة ريم بسيوني، أستاذ بالجامعة الأمريكية ورئيس قسم اللغويات، إن المتصوف إبراهيم ابن أدهم قرر ترك حياة الرفاهية والتقرب إلى الله والزهد عن متاع الدنيا، لافتة إلى أن حياة المتصوف مملوءة بالأسرار الروحانية التي أثرت في الكثيرين.

السيرة التاريخية

وأكدت ريم بسيوني خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن السيرة التاريخية مهمة، ويمكن أن تتحول إلى أعمال درامية، والصوفية ليست مذهبًا، وإنما طريقة حياة ارتبطت بالإسلام قليلًا.

الإمام الشاذلي

وتابعت: «الإمام الشاذلي كان من الأثرياء لكنه قرر أن يكون الدين في قلبه مع علو درجة الإحسان لديه مع الترفع عن متاع الدنيا: «كتبت نحو 7 روايات تاريخية أفادتني كثيرًا في مجال البحث العلمي».

واختتمت: «الحياة الثقافية في مصر تحتاج المسئولية الثقافية، مع تبني رجال الأعمال مواهب الفنانين والأدباء، مع دور الدولة الذي تقوم به».

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