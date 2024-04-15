عاجل.. موجة حارة تضرب مصر في هذا الموعد.. الأقوى منذ بداية العام

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة تشهدها البلاد يوم الأربعاء المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومؤقت على الأنحاء كافة؛ ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلاً، وتصل درجات الحرارة العظمي على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، بينما تصل 37 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

موجة حارة تضرب البلاد يوم الأربعاء

وفي ظل الموجة الحارة توقعت الأرصاد الجوية حالة الطقس يوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ومائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

درجات الحرارة يوم الأربعاء 17-4-2024

وتأتي درجات الحرارة يوم الأربعاء كالتالي:

- القاهرة الكبرى العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.