تحرير 29 محضرا تموينيا لمخابز مخالفة في البحيرة

قاد محمد عبدالعال مدير مديرية التموين بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 29 محضرا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مخالفات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط ما يلي:

- ضبط 8 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد.

- ضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- ضبط 7 مخابز للتصرف في 325 شيكارة دقيق 50 كيلو.

- ضبط مخبز للتوقف عن الإنتاج بدون إذن، وجار مراجعة المبيعات للوقوف على إثبات مبيعات وهمية.

- تحرير 14 محضر عدم نظافة أدوات العجن بالمخبز وعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

حملات تموينية في البحيرة

تأتي الحملات التموينية تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومن جهتها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار الحملات ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.