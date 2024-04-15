الثالثة خلال عام.. صدمة بشأن إصابة زيزو في القمة 127: قد يخضع لجراحة

صدمة كبرى تعيشها جماهير الزمالك، بعد إصابة نجم الفريق وهدافه الأول أحمد سيد زيزو، خلال مواجهة الأهلي في مباراة القمة التي جمعت الفريقين في إطار مؤجلات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تسببت في خروجه بعد مرور 17 دقيقة من عمر المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة.

المفاجأة لم تكن في إصابة اللاعب في الكاحل في حد ذاتها، بل كونها المرة الثالثة في عام التي يتعرض خلالها اللاعب لنفس الإصابة، ما يهدد بمضاعفات قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

مفاجأة بشأن إصابة زيزو.. المرة الثالثة في عام

في أبريل من عام 2023، تعرض اللاعب للإصابة في الكاحل خلال مواجهة المقاولين، ليغيب لمدة 72 ساعة عن تدريبات الزمالك حينها، وتكرر الأمر خلال مواجهة القمة في كأس مصر أمام الأهلي أيضا في مارس الماضي، ما تسبب في خضوع اللاعب لفترة تأهيل وصلت إلى 3 أسابيع، لتتجدد إصابته خلال قمة الدوري، بعد شهر واحد من الإصابة الثانية.

«ليس مجرد التواء في الكاحل، بل تمزق في أربطته»، هكذا كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك في وقت سابق عن طبيعة إصابة زيزو في المرة الماضية، ما يجعل الإصابة للمرة الثالثة تعرضه للغياب لفترة أطول، وتضع جماهير الزمالك أيديها على قلوبها في انتظار نتيجة الأشعة التي سيجريها اللاعب.

صدمة بشأن مدة غياب زيزو المحتملة

وبحسب «مايو كلينيك»، فإن الالتواء يصيب الشرائط القوية من الأنسجة الليفية أما التمزق فهو إصابة تضرب الحبل الليفي للأنسجة التي تصل العضلات بالعظام.

الموقع الطبي كشف أن العلاج المبدئي للإصابة يعتمد على الراحة، والثلج، ورفع الكاحل، وهو ما قام به زيزو فور خروجه من الملعب.

وكشف التقرير عن مفاجأة صادمة، مؤكدا أن تكرار تلك الإصابة يتطلب تدخلا جراحيا لإصلاح الأربطة الممزقة، نتيجة مضاعفات التكرار.

وكشف التقرير عن مدة الغياب المتوقعة في هذه الحالة، والتي تبدأ من 5 لـ7 أيام في المرة الأولى، إلا أنها قد تصل لأكثر من 6 أسابيع في حالة تكرارها.

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف لـ«الوطن» أن إصابة اللاعب تجددت في الكاحل خلال مواجهة الأهلي، ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله.