الزمالك يستعين بثلاثي الأهلي السابق قبل القمة.. ظهور مفاجئ

قبل ساعات من بداية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في منافسات الدوري المصري الممتاز، نشرت الصفحة الرسمية للفريق الأبيض صورة الإعلان عن المباراة، لكن المثير فيها ظهور ثلاثي الأهلي السابق في الصورة.

ظهر أحمد حمدي في الصورة يحتفل مع ناصر ماهر بهدفه في فيوتشر، وفي الخلفية عبد الله السعيد يظهر بوجهه، في «البانر» الرسمي لمباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في اليوم في تمام الساعة 7 مساءً.

وجود الثلاثي على الصورة الرسمية للمباراة لفت انتباه جمهور الفريقين، خاصة أن اثنين منهم تربّى داخل القلعة الحمراء، وثالثهم عبد الله السعيد أحد نجوم الفريق السابق، فماذا يُقصد الزمالك؟

انتقالات فريق الزمالك

كان الزمالك قد أعلن عن عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، لعل أبرزها عبد الله السعيد من نادي بيراميدز، وناصر ماهر من نادي فيوتشر، وأحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، بالإضافة للعديد من الأسماء الهامة مثل محمد شحاتة من طلائع الجيش، والفلسطيني ياسر حمد ومهاب ياسر من الداخلية، ومحمد عاطف وزياد كمال من إنبي والأوغندي موتيابا.

مباراة الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك في الدوري المصري الممتاز، في لقاء هام على ملعب ستاد القاهرة الدوري، من أجل مواصلة كلا الفريقين في سباق المنافسة على البطولة.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النادي الأهلي كالتالي:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وخط الدفاع مكون من الرباعي عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، وخط الوسط يضم عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد نبيل كوكا، وثلاثي هجومي يتكون من رضا سليم وموديست وطاهر محمد طاهر.