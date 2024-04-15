رغم غيابه عن الأهلي.. ظهور مثير لـ إمام عاشور قبل ساعات من مواجهة الزمالك

سجل إمام عاشور لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ظهورا مثيرا قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة القمة التي تجمع فريقه الحالي بفريقه السابق الزمالك، في ظل غيابه عن قائمة المارد الأحمر، بسبب الإصابة التي لحقت به على مستوى الكتف.

ونشر إمام عاشور صورة له عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور الشهير «انستجرام» وعلم الأهلي في الخلفية، لتنهال التعليقات على صورته التي سرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كيف ظهر إمام عاشور قبل ساعات من القمة؟

وتمنت جماهير الأهلي عودة إمام سريعا للملاعب، معتبرين غيابه عن مواجهة الزمالك الليلة خسارة لخط وسط الفريق الأحمر، في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه منذ انتقاله إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكتب أحد المشجعين تعليقا على صورة إمام عاشور: «غيابك هيأثر جامد يا إمام.. كان نفسنا تكون موجود» وعلق آخر: «أنا كده اتفائلت مع أن كان نفسي تكون في الملعب».

إمام عاشور يغيب عن قمة الأهلي والزمالك بسبب الإصابة

ويلتقي الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء على ستاد القاهرة في القمة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني إمام عاشور من الإصابة بخلع في الكتف، إذ يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف في الوقت الراهن من أجل العودة للتدريبات الجماعية.