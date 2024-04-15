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دراما المتحدة

علي الحجار يكشف تفاصيل الحفل الثاني من مشروع «100 سنة غنا»

كتب:

بسمة شطا
09:11 م | الإثنين 15 أبريل 2024
علي الحجار

علي الحجار

طرح الفنان علي الحجار البوستر الرسمي لحفله الغنائي الثاني، من مشروع «100 سنة غنا» والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 28 أبريل، وذلك عبر صفحته على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

تفاصيل الحفل الثاني لمشروع 100 سنة غنا 

وكشف البوستر الذي طرحه الفنان علي الحجار، عن كافة تفاصيل الحفل المقرر أن يتم إحيائه على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحضور الفنان مصطفى قمر والفنانة نادية مصطفى، كضيوف شرف.

كما يتضمن الحفل مجموعة من المطربين الشباب من بينهم سهيلة بهجت وسمير عزمى وشيماء يسري، تحت قيادة المايسترو يوسف صادق، والحفل من ألحان الموسيقار محمد فوزي.

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