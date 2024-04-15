جدول تخفيف أحمال الكهرباء بأكتوبر والشيخ زايد ودهشور

أعلنت محافظة الجيزة، خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمدينة السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، حدائق أكتوبر، إسكان دهشور، دجلة، وذلك ضمن خطة تخفيف الأحمال على مستوى المحافظة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مواعيد تخفيف الأحمال

كما تواصل محافظة الجيزة، إعلان جدول تخفيف الأحمال بكل الأحياء والمدن التابعة لها لتعريف المواطنين بمواعيد فصل التيار لاتخاذ ما يلزم.

الإبلاغ عن شكاوى الكهرباء

من جانبها، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على طرق الإبلاغ عن أي شكاوى من جانب المواطنين بشأن تخفيف الأحمال حيث يتم تقديم الشكاوى كما يلي منها تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، كما يتم إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، وأيضا يمكن إرسال الشكوى عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475.