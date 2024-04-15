فتح باب تحديث البيانات لصرف القيمة الايجارية لسكان روضة الطيبى 2 غدا

ناشد حي السيدة زينب بالقاهرة، المواطنين من أصحاب القيمة الإيجارية عن منطقة الطيبي 2 أو روضة السيدة 2، بالتوجه إلى المركز التكنولوجي بحي السيدة زينب، بداية من غد الثلاثاء، لتحديث البيانات الخاصة بهم، لبدء صرف القيمة الإيجارية لمدة 3 أشهر بداية من أول أبريل حتى 30 يونيو 2024، مع تقديم المستندات المطلوبة، وهي فيزا بريد مصري سارية، بطاقة الزوج والزوجة سارية، وثيقة الزواج حديثه كمبيوتر، شهادات ميلاد الأبناء حديثة كمبيوتر، وشهادة وفاة أو طلاق حديثه كمبيوتر.

معلومات عن روضة السيدة 2

أوضحت محافظة القاهرة، أن مشروع روضة السيدة 2، يعد واحدا من مشروعات إسكان العشوائيات التي يتم تطويرها على غرار مشروع روضة السيدة 1، وتم نقل سكانها مؤقتا لحين انتهاء أعمال التطوير، ويقع المشروع فى موقع استراتيجي في قلب القاهرة، على مساحة نحو 6 أفدنة في حي السيدة زينب.

ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري، ويتميز بموقعه المميز في قلب المدينة، وبالقرب من العديد من المعالم التاريخية والأثرية، مثل مسجد السيدة زينب وخان الخليلي وباب النصر.

المشروع على الطراز الفاطمي

يتكون مشروع الروضة 2، من 9 عمارات سكنية، العمارة عبارة عن أرضي و5 أدوار متكررة، المباني مقامة على طراز معماري مميز، يتوافق مع النسق العمراني للقاهرة الفاطمية، كما يوجد مبنى خدمي، يضم محلات تجارية وصيدلية ومكتبة وحضانة، وعدد من المحلات التجارية على شارع السد البراني.