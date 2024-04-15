حرصت الفنانة نهال عنبر، على تهنئة نادي الزمالك بعد فوزه على نظيره الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي إقيمت في استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

نهال عنبر تهنئ نادى الزمالك بالفوز على الأهلي

كتبت الفنانة نهال عنبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، قائلة: «الأخلاق الرياضية تحتم علينا نقول ألف ألف مبروك لنادي الزمالك».

يذكر أن الفنانة نهال عنبر شاركت فى السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل بدون سابق إنذار، التي شاركت فيه بجانب عدد من الفنانين، من بينهم آسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج هاني خليفة.