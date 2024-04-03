مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. نهال عنبر تصلح العلاقة بين ابنها وزوجته

تلعب الفنانة نهال عنبر والدة آسر ياسين «نيفين» خلال أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، دورا مهما في تحسين الأوضاع بين ابنها حسن «أحمد خالد صالح» وزوجته نهى «جهاد حسام الدين»، بعدما شهدت الحلقات الماضية صراعات وخلافات بين الطرفين وصلت بهما إلى الطلاق، وقامت نهال عنبر بتوضيح الظروف الصعبة التي يعانيها ابنها حسن خلال الفترة الحالية لتتفهم نهى الأمر.

مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5 على قناة DMC اليوم، فيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل «بدون سابق إنذار» بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد في أول عمل يجمعهما ويشاركهما أحمد خالد صالح ونهال عنبر وأحمد علي ماهر، من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.

وتدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، حول حياة الزوجين آسر ياسين «مروان»، وعائشة بن أحمد «ليلى» التي تنقلب رأسا على عقب، بعد اكتشافهم مرض ابنهم عمر بسرطان الدم «لوكيما» ما تتطلب العديد من التحاليل والإشعاعات والتي كشفت عن صدمة كبيرة، وهي أن الطفل عمر ليس ابنهما هما الاثنين، إذ إن ابنهما الحقيقي تم تبديله أثناء ولادته.