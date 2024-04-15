صدمة جديدة للزمالك.. مدة غياب مفاجأة تنتظر فتوح بعد إصابته أمام الأهلي

رغم فوز الزمالك بهدفين مقابل هدف على حساب الأهلي، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، فإنّ جماهير الأبيض تنتظر صدمة بعد التهديد بغياب لاعب جديدٍ بخلاف أحمد سيد زيزو عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة.

صدمة جديدة في الزمالك بسبب إصابة أحمد فتوح

أحمد فتوح، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تفاجأت الجماهير باستبداله بين شوطي المباراة، بعد نصف ساعة فقط من خروج زيزو مصابا بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اللاعب شعر بآلام في العضلة الخلفية، ما تسبب في اتخاذ الجهاز الفني قرارا باستبداله.

وبحسب موقع «مايو كلينيك»، فإنّ العضلات المأبضية هي مجموعة مكونة من 3 عضلات تمتد بطول الجزء الخلفي من الوِرك إلى أسفل الركبة، مؤكدا أنّ تعرض تلك العضلات لزيادة الضغط أو الإجهاد يؤدي لحدوث الإصابة.

مدة غياب أحمد فتوح المتوقعة بعد إصابته أمام الأهلي

وتشمل أعراض إصابة العضلة الخلفية ما يلي:

الألم والتورم: قد يشعر لاعبو كرة القدم بألم وتورم على طول الجانب الداخلي من الكاحل أو القدم، وتحديداً بالقرب من الوتر الظنبوبي الخلفي، يمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى شديد وقد يتفاقم أثناء الأنشطة التي تتضمن الجري أو القفز أو الركل.

الشعور بالدفء: قد تكون المنطقة المصابة مؤلمة عند اللمس، وقد يكون هناك دفء أو احمرار موضعي حول الوتر، هذا يمكن أن يشير إلى التهاب أو تهيج في الوتر.

صعوبة في حركات القدم والكاحل: قد يواجه لاعبو كرة القدم قيودًا في بعض حركات القدم والكاحل، قد يجدون صعوبة في توجيه أصابع قدميهم إلى الأسفل أو إلى الداخل، لأن هذه الحركات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوتر وتسبب الألم.

إسلام عجور استشاري جراحة العظام، كشف لـ«الوطن»، المدة التي يمكن أن تتسبب إصالة العضلة الخلفية في إبعاد اللاعبين عن الملاعب، مشيرا إلى أنها تعود لمدى شدة تمزق العضل، مشددا على أنّها قد تصل لأكثر من ثلاثة أسابيع.