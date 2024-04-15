بعد هدفه في شباك الأهلي.. حالة واحدة تشجع فيها زوجة سيف الدين الجزيري الزمالك

هدف ناري من سيف الدين الجزيري في مرمى النادي الأهلي خلال الشوط الأول في مباراة القمة في دوري النيل، جعله حديث جماهير كرة القدم، التي اهتمت بمعرفة المزيد عن حياته الشخصية ومن يقف وراء نجاحه الكروي.

ومع ازدياد اهتمام الجمهور بتفاصيل حياة نجوم كرة القدم، كشفت زوجة سيف الدين الجزيري في وقت سابق، عن انتمائها الكروي في تصريحات تلفزيونية، وتحدثت أيضًا عن علاقتها بأسرة لاعب الأهلي علي معلول.

انتماء زوجة سيف الدين الجزيري الكروي

تحدثت هبة زوجة سيف الدين الجزيري في تصريحات تلفزيونية عن انتمائها الكروي، وقالت إنّها تشجع الإفريقي التونسي والمقاولين وطنطا ومؤخرًا الزمالك، وهي الأندية التي لعب فيها زوجها، وتشجع الزمالك عندما يكون هناك لقاء قمة في الدوري، وفي هذه الحالة تذهب إلى الاستاد لترى زوجها.

وعن تفاصيل حياتهما الزوجية، قالت إنها دائمًا تشجعه وتوفر له أجواء هادئة وتتمنى أن يستمر في اللعب مع نادي الزمالك، مؤكدة أنه يعشق الأكل المصري.

علاقة زوجة سيف الدين بزوجة معلول

وأكدت زوجة سيف الدين الجزيري، أنها على علاقة طبية بزوجة علي معلول: «صديقتي وبتواصل معاها، لكن مفيش مرة اتجمعنا نتفرج على مباراة الأهلي والزمالك بس أكيد كل حد هيشجع النادي اللي بينتمي ليه».