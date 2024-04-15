خبير تحكيمي يحسم جدل أحقية الزمالك في ركلة جزاء أمام الأهلي.. عاجل

حسم توفيق السيد الخبير التحكيمي الجدل، بشأن أحقية نادي الزمالك في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مؤجلات مسابقة دوري Nile للمحترفين، والتي تقام في الوقت الحالي على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن أحقية الزمالك في ركلة جزاء أمام الأهلي

وأكد توفيق السيد في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، أن سيف الدين الجزيري لم يستحق ركلة جزاء خلال مباراة الأهلي اليوم نهائيا، مشيرًا إلى أن رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، لعب الكرة، ولم يُعق سيف الدين الجزيري، وبالتالي القرار صحيح، بعدم احتساب ركلة ترجيح.