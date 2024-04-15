بعد تراجعة 4 آلاف جنيه.. سعر طن الدقيق اليوم في الأسواق

سجل سعر طن الدقيق اليوم الاثنين 15 أبريل 2024، استقراراً ملحوظاً، بعد تراجعها أول أمس بنحو 2000 جنيه، ثم عاودت التراجع أمس بمقدار 2000 جنيه لتسجل بذلك تراجعات بنحو 4 آلاف جنيه، وفقا لشعبة المخابز بالغرف التجارية.

سعر طن الدقيق اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر طن الدقيق اليوم الاثنين 15-4-2024، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من الغرف التجارية.

أسعار الدقيق اليوم

- استقر سعر طن الدقيق الشعبي اليوم في الأسواق، حيث سجل نحو 18 ألف جنيه.

- استقر سعر طن الدقيق الفاخر اليوم في الأسواق، حيث سجل نحو 32 ألفا و350 جنيها.

سعر الدقيق في الأسواق اليوم

تراجع سعر كيلو الدقيق اليوم الاثنين في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك بنحو 8.14%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 26.53 جنيه، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم

- تراجع سعر الأرز اليوم بنحو 13.46%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 33.22 جنيه، بانخفاض 1.19 جنيه بسعر الكيلو.

- تراجع سعر الفول المعبأ بنحو 9.72%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 53.41 جنيه، بانخفاض 5.45 جنيه في سعر الكيلو.

- تراجع سعر العدس المعبأ بنحو 10.89%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 67.48 جنيه، بانخفاض نحو 8.25 جنيه في سعر الكيلو.