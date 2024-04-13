توقعات بانخفاض أسعار العيش السياحي 30% بعد تراجع الدقيق

زفت شعبة المخابز، بشرى سارة للمواطنين بشأن تراجع أسعار العيش السياحي والفينو، بالتزامن مع الإعلان عن تراجع سعر الدقيق في الأسواق الحرة بقيمة تصل إلى 2000 جنيه للطن.

تراجع أسعار العيش الحر في المخابز

وقال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر لبحث تسعير رغيف العيش الحر «السياحي»، بعد تراجع سعر طن الدقيق في مصر، موضحًا أن انخفاض أسعار الدقيق يرجع لانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، وتوحيد سعر الصرف.

تراجع أسعار الدقيق

وأوضح غراب في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع تراجع سعر الدقيق في السوق الحر بنسبة 30% لتقترب إلى ما كانت عليه السابق، إلا أن نسبة التراجع في الخبز قد تختلف من مكان لآخر لاختلاف تكاليف الإنتاج من حيث الأوزان والإيجار وغيرها، فالتكلفة لا تتوقف علي أسعار الدقيق فقط.

من جانبه، قال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة في بيان سابق إن أسعار الدقيق تراجعت بنحو 2000 جنيه للطن، ليسجل سعر الطن نحو 19 ألف جنيه، بدلا من 21 الف جنيه للطن، في ظل توافر الدقيق بمختلف أنواعه.