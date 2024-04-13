تراجع هائل في أسعار الدقيق بعد توجيهات رئيس الوزراء

كشفت شعبة المخابز بالقاهرة، عن انخفاض أسعار الدقيق بمعدلات 2000 جنيه للطن، حيث كانت قد وصل سعر الطن لـ21 ألف جنيه، وانخفضت لمعدلات 19 ألف جنيه في الأيام القليلة الماضية.

من جانبه قال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن معدلات أسعار الدقيق انخفضت في الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ معدل الانخفاض ما يقارب من 13%، في ظل توافر الدقيق بمختلف أنواعه.

تراجع أسعار الدقيق

وأكد «فكري»، في بيان صحفي للشعبة اليوم، انخفاض طن دقيق الخطاب 2000 جنيه، أنواع هرم وسياحي وطباقي، فيما انخفض سعر طن دقيق المروة 1450 جنيها، وانخفض سعر طن الدقيق الهايل 1950 جنيها، بالإضافة إلى انخفاض سعر طن الدقيق العالمية 1100 جنيه.

وأشار إلى انخفاض طن الدقيق الأمراء 500 جنيه، وانخفاض طن دقيق تاج لـ 700 جنيه، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض عما كان عليه السعر من قبل عيد الفطر المبارك، وباقي مطاحن الدقيق الحر ستخفض بها الأسعار تباعًا عقب إجازة العيد.

وكان قد أعلن اتحاد الغرف التجارية، عن وجود وفرة بكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الإفراجات الكبيرة عن البضائع في المواني، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار.

انخفاض أسعار السلع الغذائية

وأكد الاتحاد، في بيان سابق، استمرار انخفاض أسعار الجملة لكل السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع، وعادت إلى متوسط منتصف 2023، وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة خلال الفترة القصيرة القادمة.

وأشار علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى قيام كبار المنتجين للسلع الأساسية بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء، حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف، بنسب تراوحت من 10% إلى 25%، وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم.