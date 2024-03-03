تراجع أسعار الدقيق اليوم بعد انخفاض الدولار.. اعرف التفاصيل

تراجعت أسعار الدقيق في السوق المحلية بنحو 1.63 جنيه ونسبة 5.18%، وجاء متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ بـ29.83 جنيه بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية لبوابة مجلس الوزراء.

تراجع أسعار الدقيق

وبالنسبة لأسعار الدقيق الأقل في السوق المحلي للكيلو بـ19.24 جنيه، وأعلى سعر 31.46 جنيه.

وكانت اتفاقية مصر مع الإمارات لمشروع تطوير رأس الحكمة ودخول استثمارات بالعملة الأجنبية إلى مصر، لها أثر كبير وإيجابي على انخفاض عدد كبير من السلع الغذائية في السوق المصرية.

ونرصد في السطور التالية متوسط أسعار عدد من السلع الغذائية بعد التراجع الكبير اليوم، بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي اليوم ليصل إلى 41 جنيهًا.

تراجع 10 سلع غذائية

- سعر كيلو الأرز 35.25 جنيه.

- سعر لتر زيت عباد الشمس بـ102.51 جنيه.

- سعر الفول المعبأ للكيلو بـ62.33 جنيه.

- سعر كيلو العدس بـ73.3 جنيه.

- سعر كيلو الطماكم 8.54 جنيه.

- سعر الخيار الصوب بـ14.03 جنيه.

- سعر البنجر بـ3.75 جنيه بالنسبة للواحدة.

- سعر البصل بـ 24.42 جنيه للكيلو.

- سعر البطاطا بـ8.61 جنيه للكيلو.

- سعر الجرجير بالنسبة للرابطة بـ183.33 جنيه.