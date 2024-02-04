رئيس شعبة المخابز يزف بشرى سارة: تراجع أسعار طن الدقيق 2000 جنيه

زف خالد صبري المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين، قائلا: «الدقيق النهاردة سعره نزل، حوالي 2000 جنيه في الطن. وده نزولا مُشرفا ومُؤثرا وأتوقع من غدا أن يكون سعر الرغيف معتدلا».

تراجع أسعار طن الدقيق

تابع خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «أسعار الدقيق مؤثرة في أسعار العيش.. ومن بكره تلاقوا الرغيف معتدل».

ولفت إلى أن هناك منافسة شديدة بين أصحاب المخابز قائلا: «موضوع العيش الشارع الواحد فيه ثلاثة أربع مخابز لو واحد منهم تحرك الباقي سوف يتبعه والدقيق الخامة الرئيسية بتطلع وتنزل قدام صاحب المخبز»