كنز ليفربول.. مصرية توثق صورا نادرة لأغلى كتاب في العالم

بوابة إلى العالم الطبيعي.. هكذا جاء الوصف الخاص بكتاب «طيور أمريكا» لجون جيمس أودوبون، وهو أغلى كتاب في العالم، وقد تمّت طباعته بين عامي 1827 و1838.

ويحتوي الكتاب على 435 لوحة مائية بالحجم الطبيعي تُمثّل طيور أمريكا الشمالية، وكلّها مستنسخة من لوحات محفورة يدويًا، وتُعتبر النموذج الأصلي لرسوم الحياة البرية.

نسخة وحيدة في ليفربول

واحدة من النسخ الأخيرة لهذا الكتاب النادر موجودة في مكتبة ليفربول في إنجلترا، وقد وثّقتها الدكتورة نشوى إسماعيل، وروت تفاصيله كواليس، أستاذ وباحث أكاديمي في تكنولوجيا التعليم، بجامعة «Durham» ببريطانيا، وتناولت الدكتورة إسماعيل في حديثها مع «الوطن» أهمية هذا الكتاب النادر، وقيمته الفنية والتاريخية، وجهودها في توثيقه ونشره.

مصرية توثق صورًا لأغلى كتاب في العالم

في زيارة للمكتبة المركزية في ليفربول وتحديدًا داخل القاعة التي تضم أشهر الكتب النادرة، توقفت الدكتورة نشوى إسماعيل أمام أغلى كتاب في العالم، وهو كتاب طيور أمريكا الشهير لـ جون جيمس أودوبون، ووثقت منه العديد من الصور النادرة: «هذا الكتاب الذى يضم نماذج مجسمة لأكثر من 400 نوع من الطيور النادرة وهو أغلى كتاب في العالم سعره تخطى الـ12 مليون دولار، صاحب الكتاب فرنسي- أمريكي خلص الكتاب في أمريكا ونقل إلى إنجلترا قعد يقنع الأغنياء يشتروه، وفضل مُهمل حتى 2010، واتباع بـ7 ملايين جنيه إسترليني وقتها».

الكتاب الذي يعتبر نسخة حية توثق مجموعة نادرة من الحيوانات والطيور بدلًا من الحفاظ عليه، يطالب البعض بإعدامه والتخلص منه، تقول «نشوى»: «بتوع البيئة والحفاظ على الكائنات من الانقراض، رافضين الكتاب دا و طالبين إعدامه».

معلومات عن كتاب طيور أمريكا

وهذا الكتاب النادر في مكتبة ليفربول المركزية؛ يحيطه صندوق زجاجي ضخم هو نتاج مذهل لعمل الكاتب جون جيمس أودوبون، وهناك 119 نسخة كاملة فقط منه في العالم، 108 منها مملوكة لمتاحف ومكتبات عامة.

تفاصيل الكتاب تعكس حياة مشاهد من الحياة البرية، وبيعت نسخ كثيرة منه برقم قياسي، فيما بلغ أدنى ثمن له 8.8 مليون دولار قبل أكثر من 10 سنوات، كما عُرضت منه نسخة ضمن مجموعة لورد هيسكيث البريطاني.

ويحوي الكتاب على ألف رسم توضيحي بالحجم الطبيعي لنحو 5 آلاف طائر، كما استغرق كاتبه أكثر من 12 عامًا لإتمامه متنقلًا في أنحاء الولايات المتحدة، ليصطاد الطيور ثمّ يعلقها على قطع من الأسلاك كي يرسمها.