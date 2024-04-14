10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس.. «اتفرج على صلاح»

ساعات قليلة وتفتح قلعة «أنفيلد» أبوابها، لاستقبال مباراة مصيرية بين ليفربول وكريستال بالاس، الذي لا يزال يتمسك بفرصة حصوله على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليكون خير ختام لحقبة الألماني يورجن كلوب، الذي يستعد لوداع الفريق بعد أكثر من 9 سنوات.. فما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس؟

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس

رفاق محمد صلاح سيكونون على موعد مع ملاقاة كريستال بالاس، في مباراة مصيرية، قد تحدد بشكل كبير مصير المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة بعد التعثر في المباراة الأخيرة، والوقوع في فخ التعادل بهدفين لكلا الفريقين، والتنازل عن الصدارة لصالح مانشستر سيتي، إذ يتواجد في المركز الثالث في الوقت الحالي، بفارق 3 نقاط عن السماوي المتصدر.

وقبل المباراة التي ينتظرها الملايين من مشجعي ليفربول حول العالم، وداعمي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الريدز، منذ ما يزيد عن 7 سنوات، أعلنت بعض القنوات نقلها لمباراة ليفربول وكريستال بالاس بشكل مجاني، بحسب صحيفة «daily sports»، وتأتي على النحو التالي:

أوبتوس سبورت.

سوبر سبورت.

كانال +.

fuboTV كندا.

دي إس تي في الآن.

سكاي سبورتس.

سكاي جو.

راديو بي بي سي.

تردد بعض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول

قناة Sky Sport 1 Deutschland

التردد: 12031

أفقي

معدل الترميز: 27500.

القمر: Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD

التردد: 11054

أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Hot bird.

قناة Rai 1

التردد: 11766.

عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Hot Bird 1-6.