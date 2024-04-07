حسين حمودة: كتاب برنارد لويس يرى الحشاشين الفرقة الأكثر دموية في التاريخ

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب - جامعة القاهرة، إن كتاب برنارد لويس، يرى الحشاشين الفرقة الأكثر دموية في التاريخ.

وأضاف «حمودة» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «الكتاب كله لا يراهم حركة ثورية، لكن يراهم فرقة من أكبر الفرق دموية في التاريخ كله، وعندما ينتهون علي يد المغول سيكون هناك فرقة ثانية مرتبطة بنظام الملك، لكن الكتاب قائم على جهد بحثي في تصوري مهم».

تقصي تاريخ الانقسام للشيعة

وتابع: «الكتابات عن فرقة الحشاشين سواء في بعض الدراسات السابقة أو رسائل المستشرقين، والتصورات التي كانت تبنى على مجموعة من المعلومات، كان يتقصى فيها تاريخ الانقسام للشيعة، وارتباك حسن الصباح في تجربته الطويلة، وتحوله في سن الـ17 إلى الفرقة الإسماعيلية، بعد التصورات الخاصة بالإثنى عشرية، وتجربته الخاصة في مصر، وطردها من مصر علي يد بدر الدين الجمالي».