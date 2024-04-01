ظهر ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. ما هو كتاب إحياء علوم الدين؟

ظهر كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان نضال الشافعي ضمن أحداث المسلسل، وظهر خلال المشهد بعد عودته إلى مدينة أصفهان بعد ما قضى فترة طويلة خارجها متنقلا بين البلاد من الشام إلى القدس العزلة والخلوة بالنفس والاعتكاف في المساجد لمدة قاربت الـ 11 عاما ألف خلالهم واحد من أشهر كتبه وهو إحياء علوم الدين.

يتكون كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي، الذي ظهر في مسلسل الحشاشين الحلقة 21، 4 أرباع، وكل ربع يتكون من 10 فصول، يتناول الربع الأول العبادات، أما الربع الثاني العادات، وفي الربع الثالث يتحدث عن المهلكات، والربع الرابع بعنوان المنجيات، ويختتم الكتاب بباب بعنوان: «في سعة رحمة الله تعالى».

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

مسلسل الحشاشين يلقي الضوء على الإمام الغزالي

وألقت أحداث مسلسل الحشاشين الضوء على شخصية ومنهج الإمام الغزالي عن قرب حيث كان يواجه الأفكار الباطنية بالحجة والعلم وله العديد من المؤلفات في دحض أفكارهم، وكسب مكانة هامة في المجتمع في ذلك الوقت من خلال تدريسه في المدارس النظامية والتي عرف فيها بفصاحة اللسان وحسن الكلام والأخلاق وغزارة العلم، حتى أن كان العلماء يحرصون على حضور مجلس علمه.