تعليق مثير من عبد الله السعيد بعد الفوز بأول قمة مع الزمالك.. ماذا قال؟

تعليق مثير أطلقه عبد الله السعيد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد تحقيق أول فوز له مع الأبيض على فريقه السابق الأهلي، في القمة رقم 127، التي جمعت الفريقين الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وحسمها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

عبد الله السعيد الذي سجل ثاني مشاركاته بالقميص الأبيض، ضد فريقه السابق الأهلي، بعد انتقاله للقلعة البيضاء قادما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي المنقضي، نجح في تحقيق الفوز، وتعويض خسارة كأس مصر الذي جمع الفريقين الشهر الماضي بالسعودية.

أول تعليق من عبد الله السعيد بعد فوز الزمالك على الأهلي

نشر السعيد صورا له مع لاعبي الزمالك من داخل غرفة الملابس بعد المباراة، خلال احتفالات الفوز، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، معلقا: القاهرة باللون الأبيض.

وانهالت التعليقات على منشور عبد الله السعيد بعد الفوز بالقمة، حيث كتب أحد المتابعين: «مبروك يا لعيب»، بينما علق آخر: لـ«الملك».

احتفالات صاخبة للاعبي الزمالك بعد الفوز على الأهلي في قمة الدوري

شهدت غرفة ملابس الزمالك، احتفالات صاخبة عقب الفوز على الأهلي في قمة الدوري الممتاز بهدفين سجلهما سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، بينما سجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر.