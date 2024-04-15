صلاح عبد الله عن فوز الزمالك على الأهلي: «سهم الفرحة جه في رأسي»

احتفل الفنان صلاح عبد الله بفوز نادي الزمالك على النادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف واحد، بطريقته الخاصة، من خلال كتابة رباعية عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

رباعية من صلاح عبد الله احتفالا بفوز نادي الزمالك

شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره، بمنشور يتضمن صورة لعلم نادي الزمالك، وعلق عليه قائلا: «سهم الفرحة جه في راسي، نساني كل المآسى، مبروك لكل الأوفياء اللي همه، أهلي وحبايبي وناسي».

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله شارك فى السباق الرمضاني لعام 2024، بمسلسل عتبات البهجة، الذي شارك فيه بجانب عدد من الفنانين، من بينهم يحيي الفخرانى وجومانا مراد وعنبه وخالد شباط وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج مجدى أبو عميرة.