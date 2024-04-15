رئيس الزمالك بعد الفوز على الأهلي: مباراة عظيمة وسعيد بفرحة الجماهير

أشاد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالمستوى الفني الذي ظهر عليه لاعبو القلعة البيضاء أمام الأهلي، وتحقيقهم الفوز بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر الدوري العام.

وقال حسين لبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الزمالك قدم مباراة عظيمة في الشوط الأول أمام الأهلي، وتمكن في النهاية من تحقيق الفوز قبل نهاية المباراة.

وتابع: «سعيد بفرحة جماهير الزمالك بالفوز على الأهلي، تمكنا من إعادة الفرحة لجماهير الزمالك، نحن الآن لدينا قوام أساسي للفريق، وأمامنا مباراة كبيرة في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية».

وأوضح «لبيب» أن طبيب الزمالك ما زال في مرحلة تشخيص لحجم إصابة أحمد سيد زيزو، موضحًا أن اللاعب من القوام الأساسي للفريق، ومهم لتشكيلة الزمالك.

وأكمل حسين لبيب: فخورون بالعلاقات الطيبة مع الأهلي وتلاشي التعصب بين القطبين، ونسعى أن تكون المدرجات ممتلئة عن بكرة أبيها في المباريات المقبلة، المظهر العام لدينا في مباراة اليوم مفرح، وجماهير الفريق كانت ملتزمة للغاية.

وأردف لبيب: «نسعى لعودة البطولات للقلعة البيضاء مرة أخرى، نسير وفقا لخطة في كل الألعاب، ونتمنى التوفيق لفريق اليد الذي يواجه النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر غدا الثلاثاء، مرة تانية مبروك للزمالك وجماهيره».