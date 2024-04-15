«المصريين الأحرار» يكرم شابا من أسيوط انتصر على الإدمان وحفظ القرآن كاملا

كرم حزب المصريين الأحرار، الشاب عمر عنتر نادى سلامة، وذلك في حفل أقيم بمقر الحزب بأسيوط، بحضور اللواء محمد العسقلاني، أمين محافظة أسيوط، و محمد أبوعين، أمين التنظيم.

جاء ذلك بتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

أوضح الحزب في بيان، أن «عمر» يُجسد قصة ملهمة بروح العزيمة والإرادة القوية، بعدما نجح في التغلب على إدمان المخدرات، ليصبح رمزًا يُحتذى به للشباب الساعي للارتقاء بالنفس والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة.

وأضاف: تمكن «عمر»، بفضل عزيمته وإرادته القوية، من الإقلاع عن المخدرات واتخاذ خطوة حاسمة نحو السلوك الصحيح، وذلك بتوجيه من شيخه الذي ساعده على حفظ القرآن الكريم كاملاً.

أشاد محمد أبوعين، أمين التنظيم بأسيوط، بهذه التجربة الملهمة، مؤكدًا حرص حزب المصريين الأحرار على تكريم ودعم كل نموذج يُجسد قيم العزيمة والإرادة والصبر، ويُساهم في نشر رسالة إيجابية تُحفز الشباب على السلوك الصحيح والابتعاد عن المخدرات.