وفد من «المصريين الأحرار» يشارك في عزاء الدكتور أحمد فتحي سرور

شارك حزب المصريين الأحرار، في عزاء الراحل أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي.

وأناب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، وفد بقيادة إسلام الغزولي، نائب رئيس الحزب، لتقديم العزاء للأسرة الكريمة.

وكان حزب المصريين الأحرار قد أصدر بيانا، نعى فيه ببالغ الحزن والأسى، فقيد الوطن الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات في مختلف المجالات القانونية والسياسية والوطنية.

عزاء أحمد فتحي سرور

وقال الحزب في البيان، إن الفقيد كان علامة بارزة في تاريخ مصر الحديث، وترك بصمة واضحة لا تُمحى في تاريخ مصر الحديث، وتميز بعلمه الغزير وخبرته الواسعة في مجال القانون الجنائي، ونجح خلال مسيرته الحافلة في شغل العديد من المناصب المهمة، التي ساهمت في خدمة بلادنا العزيزة مصر.