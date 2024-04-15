رئيس تحرير «الجمهورية»: التغيير لن يتعارض مع الحفاظ على هوية الجريدة

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إنّه لم يشعر بالغربة منذ أن دخل جريدة الجمهورية، موضحًا: «الزميل العزيز عبدالرازق توفيق كان في استقبالي وعرفني على الناس بروح رائعة وهذا أزال الكثير من الضغط عني»، مشددًا أن الصحافة الوطنية يجب أن تبقى وتصبح أقوى لممارسة دورها في الفترة المقبلة.

وأضاف «أيوب»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة قال لي منذ اللحظة الأولى نحن داعمون لك، وهذه تجربة يجب أن تنجح».

وتابع رئيس تحرير جريدة الجمهورية: «لقيت مهنيين محترمين جدا ودار عايزة تنجح وتكمل نجاحها وتستمر وعندها رسالة وعاوزة تخوض تجربتها»، مشددًا على أن مشوار التطوير سيكون طويلا، لكن ما يطمئنه توفيق الله عز وجل، ودعم الدولة المصرية المتمثل في رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وواصل: «في أثناء عملية التغيير، أمامي أمران، أولا ممارسة دورنا الوطني وتقديم رسالة الدولة الوطنية وثوابت الدولة الوطنية للمواطن المصري بعيدا عن أي مزايدة، ومواجهة كل الأكاذيب والشائعات التي تواجه الدولة المصرية، وأن نقدم للمواطن ما يحدث من تغيير وتطوير حقيقي على أرض الدولة المصرية، ثانيا الحفاظ على هوية هذا الجورنال وشعبويته وقربه من الناس».