دياب: شرف لي أن يتم انتقادي في الصحافة الإسرائيلية بسبب مسلسل مليحة

حل الفنان محمد دياب ضيفًا في برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى عبدالوهاب والذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة، وكشف خلالها دياب عن شعوره بالفخر لانتقاد في الصحافة الإسرائيلية وأن يكون هناك ردود أفعال قوية بعد عرض مسلسل مليحة والذي يجسد خلاله أولي بطولاته المطلقة الدراما.

تعليق دياب على ردود أفعال الصحف الإسرائيلية لمسلسل مليحة

وأوضح الفنان دياب، أن إثارة مسلسل مليحة الجدل في إسرائيل وأن يتسبب لهم حالة كبيرة من القلق هو أمر سعيد بالنسبة له، حتى وإن يشارك في المسلسل بمشهد واحد وليس دور كامل، قائلاً: «أي حاجة تعكنن عليهم شرف ليا».

قصة مسلسل مليحة بالموسم الرمضاني 2024

وتدور أحداث مسلسل مليحة والذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية لأول مرة في الدراما العربية حول القضية الفلسطينية، وبدايتها وتطورات أحداثها خاصة مع المجازر الوحشية التى تشهدها غزة والفلسطينين بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، واستمرار مصر في مقدمة الدول التى تقدم الدعم بكافة أشكاله لأشقائنا في فلسطين.

مسلسل مليحة من بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، علي الطيب، سيري خاص، أمير المصري، حنان سليمان، وعدد كبير من الفنانين من الأردن والدول العربية، وهو من تأليف ألمي كفارنة وإخراج عمرو عرفة.