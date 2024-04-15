رئيس تحرير «الجمهورية»: الصحافة القومية تؤدي مهمة وطنية لحماية العقل المصري

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إنّ تكليفه برئاسة تحرير جريدة الجمهورية مهمة وطنية، موضحًا: «إذا كانت قواتنا المسلحة تحمي حدودنا وأرضنا وأمننا القومي، فإن الصحافة القومية والإعلامي الوطني والإعلام القومي بشكل عام يحمي العقل المصري».

وأضاف «أيوب»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن حماية العقل المصري مهمة الإعلام القومي، لأنه الأكثر خطورة في الاستهداف، موضحًا: «أتشرف بأنني ابن مؤسسة دار الهلال ونشأت فيها وتربيت على يد عمالقة».

وتابع رئيس تحرير جريدة الجمهورية: «تشرفت أيضا بأنني عملت رئيسا لتحرير المصور لسنوات، ولكن في لحظة جاءني اتصال كُلفت فيه برئاسة تحرير جريدة الجمهورية، وفي هذه اللحظة شعرت بثقة كبيرة، فالدولة وثقت في ومنحتني هذه المسؤولية الكبيرة الصعبة، فأنا خرجت من مجلة أسبوعية وسأذهب إلى جورنال يومي شعبوي، وهو جورنال قريب من الناس».