حالة جوية عنيفة تضرب دولا عربية.. هل تصل إلى مصر؟

«حالة جوية عنيفة تؤثر على بعض دول الخليج»، هكذا نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مقطعًا مصورًا من داخل سلطنة عمان بعد تعرضها لمنخفض جوي متعمق، صاحبه هطول أمطار غزيرة ورعدية، أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وأصدرت «الأرصاد» بيانًا منذ قليل، تكشف خلاله طبية الحالة الجوية التي تؤثر على بعض الدول العربية، موضحة موقف مصر من وصول تلك الموجة إليها.

الدول العربية تتعرض لموجة جوية عنيفة

وأكدت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أنّ المنخفض الجوي المتعمق والأمطار في عمان، أدت إلى جريان الشعاب والأودية، وترتب على إثر ذلك سقوط ضحايا ووفاة 9 طلاب.

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بالنسبة للوضع الحالي فتتأثر الآن دولة الإمارات والبحرين بالحالة الجوية العنيفة ، بحسب «الأرصاد»، التي توقعت استمرار تأثير هذه الحالة الجوية على شمال عمان وشرق المملكة العربية السعودية.

هل تتأثر مصر بالموجة الجوية العنيفة في الدول العربية؟

وردًا على سؤال هل تصل هذه الأجواء إلى مصر؟ قالت «الأرصاد»: «تنويه هام هذه الحالة الجوية ليس لها أي تأثير على جمهورية مصر العربية، ونتمنى السلامة للدول العربية الشقيقة، التي تقع تحت تأثير هذه الحالة الجوية العنيفة».