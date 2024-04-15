تغير مفاجئ في حالة الطقس الأربعاء المقبل.. «الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس يوم الأربعاء المقبل، والظواهر الجوية المتوقعة، بما في ذلك التغير المفاجئ في الأحوال الجوية، وتعرض البلاد لموجة حارة نتيجة ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا.

الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وتوقعت «الأرصاد» نشاط رياح يوم الأربعاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

أما بالنسبة لحالة الطقس فمن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.