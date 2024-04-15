«الأرصاد» تحذّر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على 23 محافظة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تأثير رياح الخماسين النشطة في حالة الطقس اليوم على الأنحاء كافة، حيث تصل سرعاتها أحيانا إلى نحو 40 كيلومترا في الساعة على عدد من المدن والمحافظات.

تحذير من سرعات الرياح اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ اتجاه الرياح اليوم بين شمالية غربية وشمالية شرقية على القاهرة الكبرى ووسط سيناء، حيث تسجل سرعات الرياح 30 كيلومترا في الساعة، في حين تسجل 32 كيلومترا في الساعة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشرقية والغربية، ومدن القناة وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا، وشمال وجنوب الصعيد، فى حين تبلغ سرعات الرياح 40 كيلومترا في الساعة على جبال البحر الأحمر ومدن جنوب سيناء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على 23 محافظة اليوم

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض الأماكن والطرق المفتوحة والزراعية والسريعة والصحراوية على 23 محافظة اليوم، حيث تنخفض الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق في محافظات «السواحل الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، وكفرالشيخ، والدقهلية، ومطروح، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والقاهرة الكبرى، والغربية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان»، لذا يجب توخي الحذر على الطرق، كما يجب على اصحاب الأمراض الصدرية والحساسية، ارتداء الكمامات حال الخروج من المنزل.