«الأرصاد»: طقس مشمس وحار على معظم الأنحاء.. وشبورة كثيفة على الطرق

يسود طقس حار على مدن القناة ومحافظات شمال الدلتا والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، حسب ما كشفت الأرصاد الجوية.

شبورة كثيفة فى حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ الظاهرة المؤثرة في حالة الطقس اليوم هي الشبورة المائية صباحا، وتستمر حتى نحو الساعة العاشرة، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والسريعة.

طقس مشمس وحار خلال ساعات النهار

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس حار ومشمس على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناءوجبال البحر الأحمر، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة حتى بداية ساعات المساء، في حين يسود طقس غائم جزئيا على المدن والمحافظات المطلة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة أحيانا.