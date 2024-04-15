«الأرصاد» تحذّر من موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، موضحة أنّ البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

الحرارة تصل 35 على القاهرة

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أنّ طقس الأيام المقبلة خاصة يومي الأربعاء والخميس، يشهد ذروة الموجة الحارة على القاهرة الكبرى والمحافظات، حيث تسجل القاهرة 35 درجة، في حين تسجل بعض محافظات جنوب الصعيد 38 درجة بسبب كتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية على مسطح البحر الأحمر، ويتزامن ذلك مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، وبالتالي ارتفاع نسب الرطوبة والشعور بدرجات الحرارة العليا.

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وحذّرت غانم، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وتناول كميات كبيرة من المياه والسوائل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة